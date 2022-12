https://fr.sputniknews.africa/20221224/si-les-americains-veulent-la-paix-il-y-aura-la-paix-en-ukraine-1057377717.html

"Si les Américains veulent la paix, il y aura la paix" en Ukraine

"Si les Américains veulent la paix, il y aura la paix" en Ukraine

Les Ukrainiens ne pourront se battre qu'à condition que les États-Unis continuent à leur fournir des armes, le Premier ministre hongrois en est convaincu... 24.12.2022, Sputnik Afrique

Tout en reconnaissant que le "danger existe" que le conflit en Ukraine dure encore longtemps, le Premier ministre hongrois a expliqué de quoi cela dépendait.Budapest-MoscouToujours dans cette même interview, M.Orban a réaffirmé le soutien de la Hongrie à l’Ukraine, mais a précisé qu’il n’était pas dans l'intérêt de Budapest "de renoncer à toutes nos liens économiques avec la Russie".Antérieurement, Budapest s’est montré critique quant aux sanctions antirusses et a appelé à les revoir. Le Premier ministre hongrois avait même lancé en octobre des consultations nationales visant à connaître la position de la population par rapport aux sanctions.En outre, il a à plusieurs reprises déclaré que le conflit en Ukraine ne pouvait être réglé qu’à la suite de négociations, non seulement entre l’Ukraine et la Russie, mais également entre Moscou et Washington.

