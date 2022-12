https://fr.sputniknews.africa/20221223/plafonnement-des-prix-du-gaz-sincliner-serait-un-suicide-pour-alger-selon-une-economiste-1057366168.html

Plafonnement des prix du gaz: s’incliner serait un suicide pour Alger, selon une économiste

Plafonnement des prix du gaz: s’incliner serait un suicide pour Alger, selon une économiste

L’Union européenne s'est accordée sur un plafonnement des prix du gaz. Toutefois, cette mesure permettra-t-elle à l’Europe de sortir de la crise énergétique?.. 23.12.2022, Sputnik Afrique

Plafonnement des prix du gaz: s’incliner serait un suicide pour Alger, selon une économiste L’Union européenne s'est accordée sur un plafonnement des prix du gaz. Toutefois, cette mesure permettra-t-elle à l’Europe de sortir de la crise énergétique? Souhila Berrahou, docteur en économie, analyse cela pour Zone de Contact!

Les pays membres de l’Union européenne sont parvenus à s’entendre après des semaines de négociations. A partir du 15 février, le plafond des prix du gaz sera fixé à 180 euros le mégawattheure. L’Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, a indiqué par l’intermédiaire de Mohamed Arkab, son ministre de l’Energie et des mines, qu’elle était opposée à ce mécanisme.L’Algérie n’ira pas "vers un suicide en s’inclinant devant une décision qui n’est pas économique et qui est surtout politique pour l’intérêt de l’Europe", ajoute-t-elle. Interrogée sur l’efficacité de cette mesure, que Mme Berrahou qualifie d’"absurde" et de "contradictoire avec les lois de marché", elle doute que cela permette de résoudre la situation sur le Vieux continent:En ce qui concerne les conséquences que la décision de Bruxelles entraînera au niveau international, notre interlocutrice affirme qu’une nouvelle approche dans la négociation avec les pays producteurs sera nécessaire. Les membres de l’Union européenne devraient envisager de négocier les contrats de gaz sur des durées plus longues, estime-t-elle.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

