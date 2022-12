https://fr.sputniknews.africa/20221221/lalgerie-gros-exportateur-de-gaz-contre-le-plafonnement-des-prix-1057334456.html

L'Algérie, gros exportateur de gaz, contre le plafonnement des prix

Selon le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, son pays se prononce pour des marchés de l'énergie libres afin de "pouvoir poursuivre les réalisations et... 21.12.2022

L'Algérie, premier exportateur gazier en Afrique, s'est inscrite en faux mardi contre le mécanisme temporaire mis en place par l'Union européenne pour plafonner les prix de gros du gaz."Les marchés de l'énergie doivent rester libres pour pouvoir poursuivre les réalisations et les investissements dans l'amont", a-t-il ajouté.Les États membres de l'UE ont approuvé lundi, après un mois d'âpres négociations, un mécanisme temporaire pour plafonner les prix de gros du gaz, un accord qui permet de débloquer d'autres mesures d'urgence pour réaliser des achats groupés de gaz et doper les énergies renouvelables.Ce dispositif, adopté par les ministres européens de l'Énergie, vise à bloquer les transactions sur les marchés de gros au-delà d'un certain seuil, et empêcher ainsi toute envolée des cours qui se répercuterait sur entreprises et consommateurs.Assorti de strictes conditions, le dispositif, doit entrera en vigueur le 15 février pour un an. Il s'enclenchera automatiquement dès que le prix du contrat mensuel (pour livraison le mois suivant) atteindra 180 euros/mégawatt-heure pendant trois jours consécutifs.Autre condition pour l'activation: un prix supérieur d'au moins 35 euros au prix international du gaz naturel liquéfié (GNL).L'Algérie est le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e mondial.

