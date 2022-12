Le plafonnement des prix du gaz: une décision "absurde" qui aura des "conséquences néfastes"

https://fr.sputniknews.africa/20221223/le-plafonnement-des-prix-du-gaz-une-decision-absurde-qui-aura-des-consequences-nefastes-1057365807.html

Approuvé par l’UE, le plafonnement des prix du gaz viole les principes de l’économie de marché, ont estimé plusieurs analystes économiques algériens dans une interview accordée à Sputnik.L’Algérie a critiqué cette "décision unilatérale qui aura un impact négatif", selon le ministre de l’Énergie.Ce mécanisme pourrait déstabiliser le marché gazier car il s’agit de "pressions économiques et politiques exercées sur la Russie, sur l'Algérie, sur le Qatar, sur les plus grands pays" producteurs, souligne Farid Benyahia, expert en économie et en géopolitique, chercheur en relations internationales.Ce que pourrait faire l’AlgérieLe pays, qui est un exportateur important de gaz, ne devrait pas se soumettre à ces conditions européennes, selon les experts interrogés. Surtout en raison de ses investissements à long terme dans la production, coûteuse, de gaz plus propre.Pour M.Benyahia, il s’agit ausside la défense de la souveraineté algérienne. Le pays "n'accepterait jamais, jamais que son gaz soit plafonné, il y a le prix du marché et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons négocié d'une manière bilatérale avec l'Italie, avec l'Allemagne et on ne va pas négocier avec toute l'Union européenne", explique-t-il.Pour faire face, certains pays producteurs de gaz pourraient même créer un cartel du gaz, réunissant par exemple la Russie, le Qatar, le Nigeria, Trinité-et-Tobago, avance l’analyste. Une action indispensable pour s’opposer aux États-Unis qui envisagent d’exporter leur gaz liquéfié vers l’Europe.Conséquences pour l’UEMalgré les ambitions annoncées pour ce plafonnement, cela "ne réglera pas le problème énergétique et la crise énergétique" en Europe, a estimé la docteur en économie. Et cela aura des "conséquences néfastes" car son origine n’est pas liée au conflit en Ukraine :D’une manière ou l’autre, ce plafonnement semble avoir un côté populiste, car "il se pourrait bien que ce soit une façon aussi de leurrer les populations européennes et gagner la confiance du réservoir votant en Europe, surtout que la confiance des Européens a nettement reculé dans leurs élus", a ajouté Mme Berrahou.Cet avis est partagé dans ses grandes lignes par M.Benyahia. Selon lui, "l'Europe ne peut pas sortir de cette crise énergétique parce qu'il faut beaucoup de moyens", tandis que les Américains sont incapables de couvrir tous ses besoins.Le plafonnement produirait un effet temporaire d’apaisement du mécontentement total des habitants de l’UE, sans cependant donner de grands résultats, nuance l’expert.Et d’ajouter: "Ce sont des décisions essentiellement populistes qui ne veulent rien dire pour le moment".Comment l’UE peut-elle s’en sortir?Comme la cause de la crise réside dans la politique erronée de l’UE, les pays devraient revisiter leur approche de négocier les contrats de gaz. Il faudrait opter pour des "contrats plus longs", suggère la docteur en économie.Par ailleurs, si le conflit russo-ukrainien s’achève par l’acception des conditions russes par Kiev, les négociations reprendraient, tout comme les exportations russes vers l’Europe, a suggéré Souhila Berrahou.Il faut néanmoins prendre en compte l’augmentation continue de la demande en gaz, "locomotive du développement économique", a mis en exergue M.Benyahia. "L'Europe restera toujours tributaire et demandera toujours et encore plus". C’est pour cette raison que les Européens et la Russie seront obligés, "tôt ou tard", de se retrouver à la table des négociations, conclut-il.

