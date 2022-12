https://fr.sputniknews.africa/20221223/le-kenya-se-propose-en-bon-point-de-depart-pour-le-commerce-russe-en-afrique-1057363901.html

Le Kenya se propose en "bon point de départ" pour le commerce russe en Afrique

L’Afrique, comme "nouvel horizon de développement", attire actuellement plusieurs acteurs économiques, a fait savoir auprès de Sputnik l’ambassadeur kényan en... 23.12.2022, Sputnik Afrique

Avec l’accès à la mer, le Kenya pourrait être un "bon point de départ pour l'entrée des entreprises russes" en Afrique, a déclaré à Sputnik l’ambassadeur du pays en Russie, Benson Ogutu.Actuellement, de nombreux pays sont en compétition pour le marché africain, selon le diplomate.Échanges commerciaux avec la RussieDisposant de personnel bien formé, d’un grand marché intérieur, le Kenya prévoit d'augmenter ses exportations comme ses importations avec la Russie.L'un des obstacles à l'expansion du commerce est le manque de vols directs entre les deux pays. Benson Ogutu a fait savoir que les négociations sur l’ouverture d’une liaison aérienne directe étaient en cours. Les deux pays avaient déjà convenu de vols charter, mais "ils n’ont pas été effectués en raison de certaines circonstances", a-t-il nuancé.Investissements dans l’économie kényaneL’ambassadeur a prôné les investissements russes dans l’économie kényane, surtout dans le secteur pharmaceutique et dans ceux de la production d’engrais et du raffinage du pétrole.De plus, le Kenya est prêt à envisager d'utiliser Mir, système russe de paiement, ainsi que d'autres mécanismes alternatifs pour le commerce avec la Russie.

