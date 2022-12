https://fr.sputniknews.africa/20221223/lalgerie-donne-le-nom-de-nelson-mandela-a-un-nouveau-stade--1057371076.html

L’Algérie donne le nom de Nelson Mandela à un nouveau stade

Les autorités algériennes veulent baptiser le stade de Baraki, situé dans la banlieue sud-est d’Alger, en l’honneur de Nelson Mandela qui est un grand ami de l’Algérie, ancien Président sud-africain et figure emblématique de la lutte contre l’apartheid, relate le site Tout sur l'Algérie (TSA).Un immense et bel hommage rendu à Nelson Mandela, dit Madiba qui est le symbole de la lutte contre les récriminations, la colonisation, le racisme anti-noir et l’apartheid. Il a passé 27 ans dans les geôles du régime de l’apartheid en Afrique du Sud.Par le choix de son grand ami Madiba, Alger réaffirme son ancrage africain. D’autant plus que, le feu ex-Président sud-africain avait consacré sa première visite officielle en tant que Président à l’Algérie, fait savoir TSA.Stade Nelson MandelaLe stade Nelson Mandela, qui a une capacité de plus de 40.000 sièges, accueillera des matchs du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022 que l’Algérie s’apprête à accueillir en janvier prochain.Ce stade figure aussi sur la liste des stades du dossier de candidature pour abriter la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, déposé le 16 décembre, selon TSA.Pour rappel, l’Algérie était au centre d’une polémique, après des rumeurs concernant l’organisation de la CAN 2021 dont le Cameroun était le pays hôte.

