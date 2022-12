https://fr.sputniknews.africa/20221223/la-rca-lance-la-rehabilitation-dun-stade-geant-suspendu-par-la-fifa-1057367873.html

La RCA lance la réhabilitation d’un stade géant suspendu par la FIFA

Le ministre centrafricain de la Jeunesse et des sports a annoncé le début des travaux de réhabilitation du plus grand stade du pays, selon Ndjoni Sango. Une... 23.12.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

république centrafricaine

football

stade

réhabilitation

suspension

fifa

confédération africaine de football (caf)

La République centrafricaine lancera en 2023 les travaux de réhabilitation du Complexe sportif Barthélemy-Boganda, à Bangui, a annoncé, le 15 décembre, Aristide Briand Reboas, ministre centrafricain de la Jeunesse et des sports.Un stade suspendu par la FIFALe complexe multi-sports de Bangui, plus familièrement appelé le "Stade 20.000 places", a été suspendu par la FIFA en 2020 à cause de sa mauvaise gestion. Il était frappé par une sanction de la CAF (Confédération Africaine de Football) depuis 2019, après une mission d’expertise dépêchée par cette organisation. Selon les médias, celle-ci a expliqué sa décision par le fait que le stade ne répondait pas aux normes internationales, à cause de l’état de dégradation avancée des vestiaires, de l’aire de jeux ainsi qu’en raison de l’occupation des bureaux par des particuliers.Tous les matches qui devaient se jouer en Centrafrique ont ainsi été délocalisés. Une suspension qui a eu un impact négatif sur les rencontres de la sélection centrafricaine. Alors qu’un dicton footballistique affirme que "les matchs se gagnent à la maison", avec l’aide, bien entendu, de la présence des supporters.Cette suspension n’est pas une sanction isolée en Afrique, puisque la FIFA avait aussi suspendu, en février dernier, le Kenya de toute compétition, prétextant une ingérence du gouvernement dans les activités de la Fédération kényane de football (FKF).

afrique subsaharienne, république centrafricaine, football, stade, réhabilitation, suspension, fifa, confédération africaine de football (caf)