Burkina: la coordonnatrice de l'Onu "persona non grata", "priée de quitter le pays" dès vendredi.

" Le ministère des Affaires etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au Bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à sa connaissance que madame Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations unies est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso ", peut-on lire dans un communiqué.