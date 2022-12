https://fr.sputniknews.africa/20221222/letat-de-sante-de-pele-se-degrade-selon-lhopital-de-so-paulo-1057348758.html

L'état de santé de Pelé se dégrade, selon l'hôpital de São Paulo

Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Le "roi" Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l'Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021.Le Brésilien reste hospitalisé "dans une chambre normale, où il reçoit les soins nécessaires", poursuit l'établissement.Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, deux des filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, avaient annoncé sur leurs comptes Instagram que leur père passerait Noël à l'hôpital.Elles ont tenu à se montrer optimistes, promettant une ambiance festive dans la chambre d'hôpital.

