"Deux poids deux mesures" pour les ouvrières agricoles africaines en Europe

Pas facile d’être une ouvrière agricole en Europe, c’est ce que pensent plusieurs militants marocains des droits de l’homme. Au micro de Sputnik, ils décrient... 21.12.2022, Sputnik Afrique

Des femmes marocaines condamnent les conditions soumises par l’Espagne pour pouvoir aller travailler dans les champs de fraises, mais aussi les conditions de travail une fois sur le terrain, a fait savoir le 20 décembre à Sputnik Fatima Bougenbour, militante marocaine des droits de l'homme.Les droits de ces femmes sont fortement restreints, car elles ne sont pas autorisées à voyager avec leurs enfants mineurs, indique Mme Bougenbour, une habituée de ces voyages, qui a dû laisser ses trois enfants avec sa sœur pour pouvoir partir.Les enfants souffrent en premier lieuMohammed al-Tayyib Bouchiba, le coordinateur marocain de l'association Don't Give Up Your Child, et aussi militantmarocain des droits de l'homme, souhaite que les femmes contraintes d'aller travailler dans un autre pays soit protégées.Il a attiré l’attention sur les enfants en bas âge, qui ne peuvent pas vivre sans leur mère. Or, leurs mères parties en Europe ne parviennent pas à rentrer au Maroc pendant des années.Par ailleurs, Mme Bougenbour souhaite que les autorités espagnoles respectent les droits fondamentaux des quelque 14.000 travailleuses, et que celles qui travaillent en Espagne depuis environ 12 ans voient leur statut juridique réglé.

