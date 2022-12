https://fr.sputniknews.africa/20221220/larmee-de-lair-us-immobilise-toute-sa-flotte-de-bombardiers-nucleaires-b-2-1057323947.html

L'armée de l'air US immobilise toute sa flotte de bombardiers nucléaires B-2

L'armée de l'air US immobilise toute sa flotte de bombardiers nucléaires B-2

L'armée de l'air américaine a interrompu les vols de ses 20 bombardiers stratégiques B-2 Spirit jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui a été prise dans le... 20.12.2022, Sputnik Afrique

Les Forces armées des États-Unis ont suspendu les vols de leurs 20 bombardiers stratégiques B-2 Spirit jusqu'à nouvel ordre, relate le journal Air Force Times en se référant à la porte-parole de la 509e escadre de bombardement.La pause dans les activités de ces avions furtifs est destinée à permettre aux services techniques d'identifier "d’éventuels défauts de sécurité", selon le média.Le Air Force Times précise que cette décision fait suite à un incident impliquant un B-2 qui a effectué un atterrissage d'urgence sur une base aérienne du Missouri le 10 décembre et a pris feu. Personne n'a été blessé. En cause: "un dysfonctionnement en vol" non révélé, selon le rapport publié le 12 décembre.Une enquête est en coursPorteur d’armes nucléairesLe B-2 Spirit est le bombardier multirôle le plus performant de l'armée américaine. Il est en service depuis les années 1990.L’appareil est capable de tirer des munitions conventionnelles et nucléaires. Ses caractéristiques de furtivité le rendent difficile à détecter avec les systèmes infrarouges, acoustiques, électromagnétiques, visuels et radars conventionnels, d’après l'armée de l'air américaine.

