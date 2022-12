La Banque mondiale renouvelle son soutien budgétaire au Malawi

"Nous avons accéléré les décaissements dans le cadre du portefeuille existant. Nous avons également, mis en place 50 millions de dollars qui seront bientôt mis à la disposition pour être inscrits au budget pour soutenir les achats de maïs et la lutte contre le choléra […]. Nous avons également un soutien de 100 millions de dollars par le biais d’un projet de santé d’urgence qui soutiendra les dépenses récurrentes pour obtenir le personnel de santé sur place et autres besoins du secteur. Cela sera approuvé la semaine prochaine. Nous débourserons les premiers 50 millions de dollars immédiatement et le reste viendra en temps voulu", a indiqué Victoria Kwakwa, vice-présidente régionale de la Banque mondiale pour l’Afrique orientale et australe, relayée sur Malawi Broadcasting Corporation (MBC), une chaîne d’État.