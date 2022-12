Le Mali inaugure un nouveau barrage hydroélectrique - images

https://fr.sputniknews.africa/20221205/le-mali-inaugure-un-nouveau-barrage-hydroelectrique---images-1057180612.html

Construit en partenariat avec des entreprises chinoises, le barrage hydroélectrique de Gouina a été inauguré le 3 décembre dans l’ouest du Mali, rapporte la primature du pays.L’installation de 1.347 mètres de long est située sur le fleuve Sénégal. D’une capacité nominale de 140 mégawatts, il présente un productible moyen de 607 gigawatts/heure.La construction a été réalisée par la compagnie chinoise Sinohydro. Le projet a coûté 284 milliards de francs CFA environ (454 millions de dollars), dont 248,9 milliards de francs CFA (398 millions de dollars) financés par le chinois Eximbank et 34,5 milliards de francs CFA (54 millions de dollars) par la Société de gestion de l’énergie de Manantali (SOGEM), a précisé le chef du gouvernement.Pays destinatairesL’énergie produite ne sera pas destinée uniquement au Mali. Elle sera répartie "à parts égales entre les sociétés des énergies du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal", a noté le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali Lamine Seydou Traoré.En effet, le fleuve Sénégal et ses affluents passent par les territoires de ces quatre pays, membres de l’OMVS.À part cette nouvelle infrastructure, l’organisation dispose également du barrage de Diama construit en 1986 au Sénégal, le barrage hydroélectrique malien de Manantali réalisé en 1988, d’une capacité de 200 mégawatts et d’une énergie d’environ 800 Gwh/an. Enfin, la centrale de Félou, toujours au Mali, d’une puissance de 60 MW.Un autre projet, le barrage hydroélectrique de Koukoutamba en Guinée, est en cours de réalisation.

