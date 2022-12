https://fr.sputniknews.africa/20221219/washington-met-la-russie-et-les-usa-au-bord-dun-affrontement-direct-selon-la-diplomatie-russe-1057318745.html

Washington met la Russie et les USA au bord d'un affrontement direct, selon la diplomatie russe

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a commenté ce lundi les propos du porte-parole du département d'État américain Ned Price. Selon lui, Washington essaie de construire des relations plus stables et plus prévisibles avec la Russie, mais par la faute de Moscou, elles sont devenues plus instables et plus imprévisibles.Selon Maria Zakharova, Washington a présenté "une construction fausse, qui est facile à corriger si l'on inverse les États-Unis et la Russie". "C'est l'aspiration des États-Unis à conserver coûte que coûte l'hégémonie américaine en ignorant les nouvelles réalités géopolitiques, ainsi que l'absence de volonté de mener un dialogue sérieux sur les garanties de sécurité qui ont entraîné ce résultat logique."Une politique "à courte vue"Tout en espérant que Washington entendra ces appels, la diplomate a noté qu'il n'y avait pour l'instant aucune raison d'être optimiste.

