Le flux d'aide américaine à Kiev va-t-il ralentir?

Des divergences se manifestent au sein du Parti républicain, qui a obtenu la majorité à la Chambre des représentants du Congrès aux États-Unis, observe le média américain Politico. Des assistants de la Maison-Blanche ont admis en privé pendant des mois qu'à un certain moment, le financement militaire de l'Ukraine de la part du Congrès ralentira à mesure que le thème disparaît des unes des médias.Le leader républicain Kevin McCarthy a ainsi déclaré en octobre que l'Ukraine ne recevrait plus de "chèque en blanc" de Washington. Il a cependant depuis fait marche arrière.Or, l'administration fait pression pour s'assurer que l'Ukraine dispose de l'aide dont elle a besoin pour passer l'hiver, sur fond d'attaques russes sur son réseau énergétique. Ces frappes massives provoquent des pannes d'électricité et des coupures de courant régulières pour des millions de personnes.Unité mise à l'épreuveJusqu'à présent, Joe Biden a été apprécié pour avoir ravivé l'Otan et maintenu une alliance transatlantique opposée à la Russie. Les principaux conseillers de la Maison-Blanche ont été impressionnés par l'unité européenne. Mais le travail de M.Biden deviendra plus difficile au cours des prochains mois, qui seront difficiles, note Politico. Car l'alliance occidentale a été mise à rude épreuve par la crise énergétique et les craintes de récession.Biden a conduit les dirigeants occidentaux à s'engager à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", mais une nouvelle vague de réfugiés ukrainiens mettrait davantage à l'épreuve les ressources du continent, explique l'article.En outre, la position de Volodymyr Zelensky, qui refuse de négocier avec M.Poutine à moins que toutes les terres de son pays ne lui soient rendues, commence déjà à tester la patience des dirigeants européens.Une aide multiformeL'argent n'est pas la seule chose que l'administration envoie à Kiev, souligne le média. Le Pentagone a aussi intensifié ses efforts pour armer Kiev, finalisant les plans d'envoi à l'Ukraine du système de défense antimissile Patriot, qui devrait considérablement améliorer la capacité de l'Ukraine à se défendre contre les attaques du ciel, dont les missiles et les drones armés.Washington envisage également de lui envoyer d'autres armes, telles que des kits qui convertiraient des munitions aériennes non guidées en bombes intelligentes, ainsi que des explosifs qui étendraient considérablement la portée de frappe de l'Ukraine. Selon des responsables, des discussions sont également en cours pour former des militaires ukrainiens dans une base américaine en Allemagne.Joe Biden s'est entretenu la semaine dernière avec le Président ukrainien, qui a exhorté son homologue américain à poursuivre le flux d'armes de défense aérienne.

