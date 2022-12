https://fr.sputniknews.africa/20221212/crise-energetique-un-chef-de-land-allemand-dit-se-doucher-au-maximum-deux-minutes--1057242288.html

Crise énergétique: un chef de Land allemand dit se doucher "au maximum deux minutes"

Crise énergétique: un chef de Land allemand dit se doucher "au maximum deux minutes"

Deux minutes de douche par jour et seulement deux pièces chauffées… Le ministre-président d’un Land en Allemagne a expliqué ce qu’il faisait pour économiser... 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T09:41+0100

2022-12-12T09:41+0100

2022-12-12T09:41+0100

europe

allemagne

international

crise

douche

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1055606962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cd87924743ef31273c2c082ff8d0920.jpg

La crise énergétique continue de pousser les Européens à se serrer la ceinture. En Allemagne, le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, a déclaré auprès du Bild qu’il se douchait "au maximum deux minutes, y compris avec la pause savonnage".En outre, selon lui, il ne chauffe que deux pièces de sa maison pour économiser de l’énergie. Ainsi, seuls le salon et la salle à manger de son domicile sont chauffés à 20,5 degrés et toutes les autres pièces restent froides.Il raconte aussi que sa femme a même acheté des pantoufles chaudes et porte toujours des pulls en laine pour ne pas avoir froid.Cependant, il reste positif en dépit de cette situation: "Cette température plus fraîche nous convient apparemment bien, nous n'avons pas encore été malades cet hiver".Des restrictions en coursAprès le début de l’opération militaire russe en Ukraine, l'Occident a augmenté la pression des sanctions sur Moscou. Ce qui s’est avéré être un problème pour l'Occident lui-même.Cela a provoqué une flambée des prix de l'énergie et la nécessité pour les pays de l’UE d’introduire des restrictions pour économiser les ressources.Elles prévoient notamment des limites de température dans les bâtiments publics et des appels à changer de mode de vie.

europe

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, allemagne, international, crise, douche, économie