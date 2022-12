https://fr.sputniknews.africa/20221218/un-seul-pays-au-monde-accorde-plus-de-1-de-son-pib-a-lukraine-1057304673.html

Un seul pays au monde accorde plus de 1% de son PIB à l’Ukraine

Aussi époustouflants que soient les chiffres de l’aide américaine à l’Ukraine, les États-Unis ne sont que neuvièmes (0,23% du PIB) au classement des donateurs... 18.12.2022, Sputnik Afrique

Le portail de statistiques Statista a établi un classement des donateurs les plus généreux à l’Ukraine en part du PIB.Après avoir compilé les chiffres, Statista a constaté que les États-Unis, malgré toutes leurs largesses, se classent en fait au neuvième rang de l’aide à l’Ukraine lorsqu’elle est mesurée en pourcentage du PIB. Fin novembre, ils fournissaient 0,23% du PIB.Le plus grand donateur est l’Estonie, le seul pays qui donne plus de 1% de son PIB annuel pour aider l’Ukraine.La deuxième position est occupée par un autre pays balte, la Lettonie, avec 0,93%.La troisième marche de ce podium est tenue par la Pologne qui n’a pas lésiné dans ses dons (0,5% du PIB).Ces trois pays sont suivis par la Lituanie (0,46%), la Norvège (0,34%), le Royaume-Uni (0,26%), la République tchèque (0,24%), le Canada et les États-Unis (0,23% chacun).En termes de PIB, l’Estonie a soutenu l’Ukraine cinq fois plus que la Slovaquie (0,21%) et dix fois plus que la Finlande (0,11%).Une aide supérieure aux budgets militaires de nombreux pays de l’OtanIntervenant récemment devant le Conseil de sécurité, le représentant russe auprès de l’Onu Vassili Nebenzia a fait savoir que l’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine avait atteint un montant inédit."Si on y ajoute les milliards de dollars promis ou déjà débloqués par l’Union européenne et le Royaume-Uni, il est évident qu’une somme dépassant les budgets militaires de la plupart des pays de l’Otan a été dépensée en moins d’un an", a-t-il ajouté.

