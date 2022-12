https://fr.sputniknews.africa/20221218/la-ministre-allemande-des-affaires-etrangeres-contre-un-cessez-le-feu-aux-conditions-russes-1057307476.html

Berlin contre un cessez-le-feu aux conditions russes en Ukraine

Berlin contre un cessez-le-feu aux conditions russes en Ukraine

Annalena Baerbock, chef de la diplomatie de l'Allemagne, ne veut pas de cessez-le-feu en Ukraine selon les conditions russes. Elle ne pense pas, en outre, que... 18.12.2022, Sputnik Afrique

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock rejette tout cessez-le-feu aux conditions russes. Selon elle, cela ne mettrait pas fin à "l'horreur" du peuple ukrainien. "Au contraire", a-t-elle déclaré dans une interview à l'hebdomadaire "Bild am Sonntag".La diplomate n'a aucun espoir d'un cessez-le-feu ou d'une paix en Ukraine d'ici Noël. Dans son interview, elle a déclaré: "Si Poutine le veut, alors la guerre sera finie demain". Mais pour l’instant, il y a "tout sauf des signes manifestes" d'un retrait des troupes russes, note-t-elle.Plutôt que dialoguer, Zelensky préfère se battreLe Président ukrainien est de son côté loin de donner signe d’une volonté de conclure un cessez-le-feu, à en juger par ses escapades publiques. Il a ainsi dit, dans une interview sur LCI, être prêt pour un combat singulier avec Vladimir Poutine. Qui plus est, il a confié ne pas voir de base pour une éventuelle conversation à la table de négociations sur le règlement du conflit en cours.Entre-temps, face aux attaques massives contre les infrastructures de son pays, Volodymyr Zelensky appelle la communauté internationale à donner à l'Ukraine les moyens de protéger son espace aérien. Notamment avec un système antiaérien efficace. L'Ukraine attend ainsi les approbations finales pour la livraison d’armes de ce type, avant tout des systèmes de défense aérienne US Patriot.

