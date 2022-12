Sommet États-Unis-Afrique: Moscou accepte les relations tous azimuts des pays africains

https://fr.sputniknews.africa/20221216/sommet-etats-unis-afrique-moscou-accepte-les-relations-tous-azimuts-des-pays-africains-1057290445.html

Le sommet États-Unis-Afrique qui vient de s’achever à Washington ne n’a pas d’impact sur les relations entre la Russie et les pays africains, selon le directeur adjoint du département Afrique au sein du ministère russe des Affaires étrangères Guéorgui Todoua.L'événement qui a commencé le 13 décembre a rassemblé une cinquantaine de pays africains.Entrée interdite après le coup d’ÉtatLe sommet, le second du genre après celui organisé en 2014 sous la présidence de Barack Obama, a réuni des chefs d’États et de gouvernement de 49 pays africains, ainsi qu’un représentant de l’Union africaine. Plusieurs pays, plus particulièrement le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan où des coups d’État avaient eu lieu précédemment, n’ont pas été invités à la rencontre de trois jours.L’Érythrée, avec laquelle les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques, était elle aussi absente.Les dirigeants zimbabwéen et sud-africain avaient précédemment annoncé leur refus de participer pour des raisons différentes.Le jour de l’ouverture du sommet l’administration américaine a annoncé que les États-Unis allaient consacrer 55 milliards de dollars au continent africain sur trois ans. Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale du Président américain, a indiqué que ces fonds seraient en particulier dédiés à la santé et à la réponse au changement climatique, mais sans donner de détails sur leur provenance ou leur répartition.Sommet Russie-AfriqueLa Russie organise elle aussi des sommets avec des dirigeants de pays africains. La première édition s’est tenue en octobre 2019. La prochaine est envisagée pour l’été 2023 à Saint-Pétersbourg.La sécurité alimentaire fera partie des sujets essentiels.

