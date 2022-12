Sommet États-Unis-Afrique: les pays africains à la recherche du partenaire qui leur conviendrait

"Les États-Unis eux-mêmes ont observé que la donne est en train de changer et que tout n'est plus comme avant. Et tout n'est plus comme ils le pensaient. Aujourd'hui, l'Afrique est très tentée par d'autres partenaires stratégiques et fiables." Pour le chroniqueur et activiste malien Abdoulaye Diallo, c’est la situation géopolitique en pleine évolution qui a poussé à l’organisation de cet évènement.