Moscou s’interroge sur les buts de l’accord sur les céréales

Moscou s’interroge sur les buts de l’accord sur les céréales

La majeure partie des céréales en provenance de l'Ukraine dans le cadre de l'accord céréalier continue d'affluer vers des pays industrialisés.

Moscou remettra en question la raison d’être de l’accord sur les céréales si des correctifs n’y sont pas apportés, estime le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine.Il a rappelé que les accords sur les céréales signés à Istanbul contenaient deux volets. Le premier, qui concerne les exportations de céréales ukrainiennes, est respecté.En revanche, la réalisation du second - à savoir le mémorandum entre la Russie et le secrétariat de l’Onu sur la suppression des restrictions antirusses entravant l’exportation d’engrais et de produits agricoles - ne satisfait pas Moscou.L’objectif de la Russie est d’éliminer la famineIl a précisé qu’à l’heure actuelle, il était déjà possible d’évaluer la réalisation de la première partie de l’accord.D’où, selon lui, la nécessité de correctifs eu égard à l’accord proprement dit et à la façon de couvrir ce qu’il se passe."En fin de compte, il faut cesser d’être hypocrites. Je m’adresse en tout premier lieu aux représentants occidentaux", a résumé le diplomate.Un mémorandum non respectéLe document qui concerne les exportations alimentaires depuis l’Ukraine a initialement été signé le 22 juillet à Istanbul pour une durée de 120 jours. Il a été reconduit le 17 novembre pour 120 jours supplémentaires.Il est appuyé par un mémorandum entre l’Onu et la Russie pour une durée de trois ans, prévoyant la suppression des restrictions antirusses qui entravent l’exportation d’engrais et de produits agricoles. Or, le blocage des engrais russes est maintenu par l'UE, en dépit même de leur envoi à titre gracieux par Moscou.

