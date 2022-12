https://fr.sputniknews.africa/20221213/un-expert-russe-explique-pourquoi-les-cereales-ne-sont-pas-suffisamment-livrees-en-afrique-1057262769.html

Un expert russe explique pourquoi les céréales ne sont pas suffisamment livrées en Afrique

Afin que l’Afrique puisse améliorer sa situation alimentaire, elle devrait se faire livrer suffisamment de céréales. Or le blé est détourné au profit de l’UE... 13.12.2022, Sputnik Afrique

L’Afrique ne reçoit pas les volumes nécessaires de céréales car les accords conclus en juillet n’évoquent pas ce continent comme destinataire prioritaire, a expliqué auprès de Sputnik Vsevolod Sviridov, expert du Centre d’études d’Afrique à Moscou, commentant la proposition de la Russie de modifier ces accords.Une raison pour laquelle les modalités de cet accord pourraient être revisitées.Il s’agit tant de l’accord sur les céréales ukrainiennes que sur le mémorandum signé entre la Russie et l’Onu sur ses exportations alimentaires. La nécessité d’y apporter des corrections a été récemment évoquée par Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères.Avantages déjà obtenusCependant, les accords actuels ont déjà beaucoup contribué à la stabilisation du marché global, poursuit l’analyste:D’après lui, la sécurité alimentaire du continent est aussi menacée par d’autres facteurs, dont le manque d’infrastructure, de réseaux de transport et de terres arables. Un problème qui existait bien avant la crise en Ukraine:"C’est pourquoi des entreprises russes souhaitent investir pour construire de telles installations. Cela pourrait renforcer la sécurité alimentaire des pays africains et permettre aux sociétés russes de consolider leur participation sur le marché".Impact des sanctionsMême si l’exportation des denrées alimentaires russes vers les pays pauvres est exonérée des sanctions occidentales, leur livraison est entravée par le refus des transporteurs et des assureurs de travailler avec la Russie, car ce type d’activités commerciales est sanctionné.D’un autre côté, les pays occidentaux s’intéressent aussi au maintien des livraisons de denrées alimentaires russes en Afrique car cela permettrait de garder plus au moins une stabilité politique et sociale, en premier lieu, dans l’Union européenne, une région sensible", a ajouté l’expert.Enfin, les problèmes alimentaires détériorent la situation dans l’Afrique de l’Ouest, ce qui suscite une hausse du flux migratoire en Europe. "Ce dont l’Union européenne n’est pas intéressée", conclut-il.Pour contrer cet impact de sanctions qui entrave aussi l’exportation des engrais offerts à l’Afrique mais bloqués dans des ports européens, la Russie devrait devenir autonome en terme de transport de ses marchandises, d’après l’analyste.Pour quand la modification des accords?Exprimée par la diplomatie russe, l’idée de remettre en cause les modalités des accords céréaliers a été commentée par le bureau du secrétaire général de l’Onu. Selon celui-ci, ce processus devrait se faire avec la participation de tous les signataires. Notamment, la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu.Le document qui concerne les exportations alimentaires depuis l’Ukraine a initialement été signé le 22 juillet à Istanbul pour une durée de 120 jours. Il a été reconduit le 17 novembre pour 120 jours supplémentaires.Il est appuyé par un mémorandum entre l’Onu et la Russie pour une durée de trois ans, prévoyant la suppression des restrictions antirusses qui entravent l’exportation d’engrais et de produits agricoles. Or, le blocage des engrais russes est maintenu par l'UE en dépit même de leur envoi à titre gracieux par Moscou.

