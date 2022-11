https://fr.sputniknews.africa/20221127/la-namibie-deplore-une-baisse-des-importations-de-ble-et-dengrais-russes-suite-aux-sanctions-1057100213.html

La Namibie déplore une baisse des importations de blé et d’engrais russes suite aux sanctions

La Namibie déplore une baisse des importations de blé et d’engrais russes suite aux sanctions

En raison du blocage des produits agricoles russes dans les ports occidentaux, la Namibie est confrontée à une chute des livraisons de céréales et d’engrais... 27.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-27T11:50+0100

2022-11-27T11:50+0100

2022-11-27T11:50+0100

afrique subsaharienne

namibie

engrais

blé

exportations

sanctions

blocage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1057068988_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_ee7c6a2baaa9c16fe9b65c6c453f8cf4.jpg

À l’instar de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest déplorant l’impact direct du blocage des produits agricoles russes sur leurs économies, la Namibie fait face à une situation alimentaire tendue, a indiqué à Sputnik l’ambassadeur namibien en Russie.Du blé à trouverEn 2022, la part du blé importé de Russie va chuter drastiquement, contrairement à son taux de 34% enregistré pour l’année précédente, a alerté le diplomate.Des engrais onéreuxLe diplomate namibien a également pointé la hausse des prix alimentaires dans son pays à cause de la flambée des prix des engrais russes.D’après lui, pour 2022, la Namibie a importé seulement 4% de ses engrais de Russie, la plupart a été achetée en Afrique du Sud.Auparavant, la Russie avait annoncé le transfert gratuit de 300.000 tonnes d'engrais aux pays pauvres, dont beaucoup africains. Si la Namibie est incluse dans cette liste, "cela contribuera à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans le pays", a ajouté le diplomate.Blocage des produits agricoles russesSi l’Union européenne indique que ses listes de sanctions contre la Russie, adoptées progressivement depuis février 2022, "excluent explicitement l'approvisionnement alimentaire et les engrais", Moscou a à plusieurs reprises signalé des cas de blocage de navires contenant des céréales et fertilisants russes dans les ports européens.Les producteurs et les fournisseurs russes continuent de faire face à l'effet de blocage de l'excès de zèle sur la conformité et aux réglementations prohibitives en matière d'assurance, de fret et de paiements bancaires, a pointé le 17 novembre le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine.Par conséquent, selon lui, ces mesures ont résulté en une baisse des exportations russes totales d’engrais de 38%, de mars à septembre 2022. Les pays importateurs ont reçu moins de 8 millions de tonnes de ces produits, a-t-il souligné.

afrique subsaharienne

namibie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, namibie, engrais, blé, exportations, sanctions, blocage