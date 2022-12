https://fr.sputniknews.africa/20221216/loccident-tentera-dempecher-la-participation-des-pays-africains-au-sommet-russie-afrique-1057294643.html

L'Occident tentera "d'empêcher la participation des pays africains au sommet Russie-Afrique"

L'Occident tentera "d'empêcher la participation des pays africains au sommet Russie-Afrique"

Le sommet États-Unis-Afrique venant s’achever, l’Occident fera tout pour s’opposer au sommet Russie-Afrique l’été prochain et de bousculer sa mise en place... 16.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-16T17:49+0100

Prévu pour le mois de juillet 2023, le sommet Russie-Afrique sera qualitativement différent de sa première édition, a promis le vice-président de la chambre haute du Parlement russe, Konstantin Kossatchev.Venant de se terminer, le sommet États-Unis-Afrique a réuni environ 50 pays du continent. À son issue, Washington a annoncé débloquer une enveloppe de 55 milliards de dollars pour l’Afrique, sur trois ans. Selon le politologue russe Ivan Loсhkarev, via ce sommet, les États-Unis veulent "blanchir leur image".RivalitésAlors que l’Afrique affiche un vif intérêt envers les partenaires et investisseurs extérieurs, M.Kossatchev a regretté que plusieurs de leurs "concurrents géopolitiques aient réalisé cette réalité avant".En témoigne les chiffres d'affaires de cette année, explique-t-il. Et de préciser:À cet égard, l’orientation africaine sera prioritaire dans le plan de travail de l’année prochaine. Konstantin Kossatchev est persuadé que la Russie devrait travailler encore plus activement sur la voie africaine, l’effort actuel ne s’inscrivant pas dans une stratégie à long terme.Si le premier sommet Russie-Afrique était un succès, "ses résultats sont restés en grande partie dans le plan politique". D’après le parlementaire, tout participant à la 2e édition devrait pouvoir constater des pas concrets dans les relations bilatérales.

