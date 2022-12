https://fr.sputniknews.africa/20221216/il-y-a-plus-de-confiance-en-soi-desormais-en-afrique-juge-une-ex-haute-diplomate-autrichienne-1057292246.html

"Il y a plus de confiance en soi" désormais en Afrique, juge une ex haute diplomate autrichienne

Les nouvelles générations en Afrique ne sont "pas façonnées par les luttes d'indépendance" ou la guerre Froide et ont "plus de confiance en soi", analyse... 16.12.2022, Sputnik Afrique

Les tentatives de certains pays européens d’approcher l’Afrique seront-elles couronnées de succès? L’ancienne cheffe de la diplomatie autrichienne Karin Kneissl, qui a enseigné en Angola et voyagé dans d’autres pays africains, observe pour Sputnik l’ambiance sur le continent.La France se croyant toujours "une puissance" en Afrique, la question "Est-ce que nous sommes en train de perdre l’Afrique?" résonne souvent là-bas, explique celle qui a habité en France durant la dernière année.Quant à l’approche générale de l’Union européenne, plusieurs sommets entre l’UE et l’Afrique ont été marqués, selon Mme Kneissl, par "le business de miséricorde".Une nouvelle génération qui a plus de confiance en soiPour l’ancienne haute diplomate autrichienne qui avait un peu enseigné en Angola, le continent africain dispose d’"une nouvelle vue sur le monde" sur le continent africain.Bien que "personne ne [soit] réellement informé", "chacun a une opinion". Elle observe d’ailleurs que les jeunes collègues qu’elle a rencontrés à l’Angola, en Mozambique et en Tanzanie,"réfléchissent plus".Précisant qu’elle ne fait pas partie de ceux qui estiment que le futur repose sur le continent africain, Karin Kneissl tranche:

