https://fr.sputniknews.africa/20221215/leurope-a-retire-un-volume-de-gaz-record-de-ses-stocks-souterrains-1057288368.html

L’Europe a retiré un volume de gaz record de ses stocks souterrains

L’Europe a retiré un volume de gaz record de ses stocks souterrains

Les cuves de gaz, carburant essentiel à la production d’électricité, se désemplissent trop vite que d’habitude en Europe, note le groupe russe Gazprom. Un... 15.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-15T21:52+0100

2022-12-15T21:52+0100

2022-12-15T21:53+0100

europe

gaz

record

stockage

gaz naturel liquéfié (gnl)

france

allemagne

algérie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102347/44/1023474432_0:73:2500:1479_1920x0_80_0_0_37a446ae722fa43cb04652877cf36723.jpg

Les pays européens ont retiré une quantité de gaz record de leurs sites de stockage souterrains au 13 décembre, a annoncé ce jeudi 15 décembre le géant gazier russe Gazprom.Les plus gros consommateursL’Allemagne vient en tête avec 250,1 millions de mètres cubes de gaz extraits, suivi de la France avec 117,6 millions de mètres cubes de gaz. Vient ensuite la République tchèque avec 36,5 millions de mètres cubes de gaz.Gazprom avait précédemment prévenu que le retrait de gaz des installations souterraines allait être plus important par rapport à l’an dernier.D’après GIE, l’arrivée du froid hivernal a forcé les Européens à pomper plus activement du gaz. Les stocks sont tombés en dessous du seuil de 90%. La Belgique, la France et la Slovaquie ont puisé le plus de gaz de leurs réserves.Début décembre, le journal allemand Handelsblatt, a annoncé que l’Europe avait considérablement augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie depuis le début de 2022 par rapport à 2021, en dépit des sanctions imposées à Moscou.Pour tenter de remplacer le gaz russe, les Européens se tournent vers d’autres partenaires. L’Algérie a notamment été sollicitée par l’Italie ou la France. Mais les rallonges de livraisons ne devraient pas permettre de boucher tous les trous, comme l’expliquait à Sputnik l’économiste Mourad Kouachi.

europe

france

allemagne

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, gaz, record, stockage, gaz naturel liquéfié (gnl), france, allemagne, algérie