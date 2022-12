https://fr.sputniknews.africa/20221206/les-importations-europeennes-de-gnl-russe-atteignent-un-niveau-record-1057193769.html

Les importations européennes de GNL russe atteignent un niveau record

L'Europe importe de plus en plus de gaz naturel liquéfié (GNL) russe en 2022 comparé à l'année dernière, malgré les sanctions appliquées contre la Russie... 06.12.2022

2022-12-06T17:21+0100

2022-12-06T17:21+0100

2022-12-06T17:21+0100

Les importations de l’Europe en gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie se sont beaucoup amplifiées depuis le début de l’année 2022 par rapport à 2021, en dépit des sanctions sur le charbon et le pétrole russes, écrit le journal allemand Handelsblatt, citant Icis (Independent Commodity Intelligence Services), une société d'études de marché.Selon Andreas Schroeder, expert en gaz chez Icis, la Russie représente désormais 13% de toutes les importations européennes de GNL.Des chiffres qui en disent long...M.Schroeder a ajouté que l'Allemagne pourrait aussi recevoir une partie du GNL russe. Bien qu'elle n’ait pas encore son propre terminal et continue d'acheter du gaz aux pays voisins, tels que la France, la Belgique et les Pays-Bas.Selon le journal, de janvier à novembre, l’Europe et le Royaume-Uni ont acheté du GNL russe pour environ 28 milliards de dollars.GNL importé l’année dernièrePar conséquent, les experts s'attendent à un déficit du marché mondial du GNL l'année prochaine. Selon les prévisions de Schroeder, il pourrait s'élever à environ dix milliards de mètres cubes.Après le déclenchement de l'opération spéciale russe pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine, l'Occident a intensifié sa pression sur Moscou avec d’autres volets de sanctions. L'Union européenne en a déjà adopté huit, dont un embargo sur le charbon et le pétrole. Mais tout cela s'est transformé en problèmes pour les États-Unis et l'Europe eux-mêmes, provoquant une hausse des prix du carburant et une inflation record.

