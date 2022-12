https://fr.sputniknews.africa/20221214/un-fils-de-lancien-president-malien-sanctionne-par-washington-a-la-veille-dun-sommet-usa-afrique-1057266773.html

Un fils de l'ancien Président malien sanctionné par Washington à la veille d'un sommet USA-Afrique

Un fils de l'ancien Président malien sanctionné par Washington à la veille d'un sommet USA-Afrique

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre de Karim Kéita, fils de l'ancien Président malien. Cette décision est tombée avant l’ouverture du sommet... 14.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-14T10:47+0100

2022-12-14T10:47+0100

2022-12-14T10:47+0100

afrique subsaharienne

mali

états-unis

sanctions

corruption

ibrahim boubacar kéita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1044119377_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_78182d68ed906514bb85a89c8531c750.jpg

Karim Kéita, un fils de l’ancien Président malien Ibrahim Boubacar Kéita, est ciblé par des sanctions américaines pour des faits de corruption et de violations des droits de l’Homme. La liste complète des personnes visées, composée de plus de quarante noms, a été publiée le 9 décembre par le Trésor américain, soit quelques jours avant l’ouverture du sommet États-Unis-Afrique censé de reconfigurer les relations entre Washington et les pays africains.AccusationsLe fils de l’ancien Président malien a supervisé les dépenses de Défense du Mali de février 2014 à août 2020. Après la destitution de son père il a filé en Côte d’Ivoire.De plus, les États-Unis considèrent que Kéita aurait également organisé l'enlèvement et le meurtre du journaliste Birama Touré qui enquêtait sur ses activités de corruption.Karim Keïta conteste les accusations portées à son encontre.Le point sur les sanctionsLes sanctions américaines impliquent un gel des avoirs et l’interdiction de toute relation commerciale avec les personnes sanctionnées. Tous les biens et intérêts des intéressés se trouvant aux États-Unis, en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, sont bloqués."Ces mesures sont limitées aux États-Unis, mais servent aussi de signal aux autres juridictions, pour d’autres pays, qu’il s’agisse de quelqu’un qui a vraiment un dossier de corruption et de violation des droits de l’Homme", a déclaré Brian Neubert, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Mali, relayé par Mali.web. L’ambassade américaine au Mali a organisé une conférence de presse, le 12 décembre à Bamako, pour faire plus la lumière sur les sanctions imposées.Parmi les autres personnalités africaines sanctionnées figurent notamment Alpha Condé, l’ancien Président guinéen, et Emmerson Mnangagwa Jr, fils du Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

afrique subsaharienne

mali

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, états-unis, sanctions, corruption, ibrahim boubacar kéita