Washington sanctionne le fils du Président du Zimbabwe, à la veille d'un sommet USA-Afrique

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre du fils du Président du Zimbabwe, accusé de corruption, a annoncé Washington le 12 décembre, à la veille... 13.12.2022, Sputnik Afrique

Emmerson Mnangagwa Jr, fils du Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, a été ciblé par les départements américains d'État et du Trésor pour ses liens avec Kudakwashe Tagwirei. Celui-ci avait, avec sa société Sakunda Holdings, fait l'objet de sanctions américaines en 2020 pour corruption et violations des droits humains.Les sanctions visent également l'épouse de M. Tagwirei, Sandra Mpunga, un de ses proches, Obey Chimuka, et un responsable de sa société, Nqobile Magwizi. Ainsi que deux sociétés contrôlées par M. Chimuka, Fossil Agro et Fossil Contracting.Ces sanctions ont été annoncées la veille de l'ouverture à Washington d'un sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Le Président Mnangagwa ne prévoit cependant pas d'y assister; à la place, le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, Frederick Shava, représentera le pays, selon une liste de participants attendus.

avec AFP

avec AFP

