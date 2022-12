https://fr.sputniknews.africa/20221214/le-president-de-la-rdc-ecourte-sa-visite-aux-etats-unis-en-raison-des-inondations-a-kinshasa--1057276070.html

Le président de la RDC écourte sa visite aux Etats-Unis en raison des inondations à Kinshasa

Kinshasa est frappée par le malheur. En effet, une pluie diluvienne s’est abattue sur la capitale congolaise, causant des pertes en vies humaines. Au vue de... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Félix Tshisekedi, Président de la république démocratique du Congo (RDC) a décidé d’interrompre sa visite aux Etats-Unis pour rejoindre son peuple endeuillé, secoué par une inondation, causée, le 12 décembre par une pluie torrentielle.En amont, le chef du gouvernement a adressé un message à son peuple et a mandaté Sama Lekounde, Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour le soulager sur Twitter.Son arrivée à Kinshasa est prévue pour le 15 décembre.Le centre-ville sous les eauxLa capitale congolaise est située sur le fleuve Congo, deuxième plus long fleuve d’Afrique. De fortes pluies ont fait sortir des rivières de leur lit avec pour conséquence des inondations dans les quartiers du centre-ville.Plusieurs maisons, écoles et entreprises ont été inondées. Des murs se sont écroulés sur les habitants. D’autres sont morts électrocutés.Dans certains secteurs de Kinshasa, des pans de terre se sont effondrés. La route qui relie la capitale au principal port du pays s’est coupée en deux. Il faudrait entre une et trois semaines pour rétablir complètement le trafic.Une délégation constituée du Premier ministre et Jean-Jacques Mbungani, le ministre de la Santé, a apporté assistance aux familles victimes de la pluie diluvienne qui a provoqué d’importants dégâts humains et matériels.Le ministère de la Santé, a lui de son côté fait état d’un bilan de 141 décès.

