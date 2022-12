https://fr.sputniknews.africa/20221214/au-moins-une-centaine-de-morts-dans-des-inondations-a-kinshasa-en-rdc-1057265598.html

Au moins une centaine de morts dans des inondations à Kinshasa, en RDC

Des inondations provoquées par de fortes pluies ont fait "une centaine de morts" le 13 décembre à Kinshasa, selon un bilan provisoire évoqué dans la soirée par... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Un précédent bilan obtenu auprès de la police de Kinshasa faisait état d'au moins 55 morts. Certains médias congolais avancent des bilans, non confirmés officiellement, de quelque 120 ou 140 morts.À l'issue d'une réunion de crise, le ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, a annoncé qu'un deuil national de trois jours était décrété à partir de mercredi, selon une déclaration transmise par les services du Premier ministre.Les inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants.Selon les autorités, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville, notamment dans des vallées où des habitations ont été détruites par des glissements de terrain.Cette route, essentielle à l'approvisionnement de la ville, relie la capitale au port fluvial de Matadi, entre Kinshasa et l'océan Atlantique. Cet affaissement de la chaussée s'est produit dans la commune vallonnée de Mont-Ngafula, où de fréquents éboulements sont provoqués par les pluies et aggravés par une urbanisation anarchique."Des travaux de remblaiement ont déjà démarré", a précisé le Premier ministre. Selon lui, les petits véhicules pourraient être en mesure d'emprunter la route dans les 24H00. Pour les camions, il faut "des travaux de génie civil qui peuvent prendre trois à quatre jours", a-t-il estimé.

