Ex-vice-chancelier autrichien: les Européens sont "contre les livraisons d’armes à Kiev"

Ex-vice-chancelier autrichien: les Européens sont "contre les livraisons d’armes à Kiev"

Les Européens ne veulent pas que l'Otan fournisse des armes à Kiev et sont favorables à un règlement rapide de conflit par le biais de négociations, estime... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Les nombreuses années de préparation militaire de l'Ukraine et les livraisons d'armes supplémentaires risquent d’aggraver le conflit qui peut s'éterniser et dépasser la région, a déclaré à Sputnik Heinz-Christian Strache, ancien vice-chancelier autrichien.D’après lui, la question est de savoir quels sont les intérêts de l'administration Joe Biden, et si elle veut ou non faire durer le conflit.Merkel lui fait peurLe 12 décembre, lors d’une table ronde organisée à Vienne par une plateforme indépendante pour la paix et la neutralité, l’homme a regretté l’absence "d’initiatives européennes majeures visant l’instauration de la paix en Ukraine".M.Strache a également déploré le fait que les accords de Minsk aient été conclus pour "donner du temps à l’Ukraine", comme l’a récemment avoué Angela Merkel. De telles déclarations lui ont "fait peur" car elles sapent les fondements de la crédibilité entre les pays, a-t-il alors souligné.

