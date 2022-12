https://fr.sputniknews.africa/20221213/vehicules-neufs-lalgerie-ne-veut-pas-dintermediaires-dans-le-secteur-1057259431.html

Véhicules neufs: l’Algérie ne veut pas d’"intermédiaires" dans le secteur

Véhicules neufs: l’Algérie ne veut pas d’"intermédiaires" dans le secteur

L’éventualité de l’intervention d’intermédiaires dans le secteur automobile en Algérie a été écartée par le ministre de l’Industrie. Ahmed Zeghdar a souligné... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T15:16+0100

2022-12-13T15:16+0100

2022-12-13T15:16+0100

maghreb

algérie

véhicule

importations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1045251444_0:31:1920:1111_1920x0_80_0_0_de832f2ea1fa33bf8f36b520618224b1.jpg

L’Algérie "ne veut pas d’intermédiaires" et le gouvernement veut traiter directement avec les maisons-mères des marques automobiles, a déclaré le 12 décembre le ministre algérien de l’Industrie cité par l’agence Tout Sur l’Algérie. Une déclaration qui a été faite devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement.Le pays s’apprête ainsi à retourner à l’importation de véhicules neufs, mais avec de nouvelles conditions.Ahmed Zeghdar a expliqué que "pour traiter le problème de la pénurie des véhicules qui dure depuis près de trois ans à cause de l’arrêt de l’activité de montage, il a été décidé d’autoriser l’importation des voitures neuves à travers un décret exécutif".Pas d’intermédiairesSelon lui, une activité et des demandes au niveau de la plateforme numérique sont constatées aujourd’hui, "mais on ne veut pas d’intermédiaires".Cité par le média, le ministre a noté qu’au moins 37 demandes d’autorisation préalable ont été déposées au niveau de la plateforme numérique du ministère de l’Industrie. Parmi celles-ci, 21 sont pour l’activité de concessionnaire automobile, trois pour la construction automobile et 13 pour l’importation d’engins.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, véhicule, importations