Royal Air Maroc lance 30 vols supplémentaires vers le Qatar

Royal Air Maroc lance 30 vols supplémentaires vers le Qatar

La compagnie nationale Royal Air Maroc a introduit environ 30 vols supplémentaires entre Casablanca et Doha pour acheminer les supporters marocains pour la... 13.12.2022, Sputnik Afrique

Alors que l’équipe marocaine de football s’apprête à affronter le 14 décembre la France, la compagnie Royal Air Maroc a décidé de faire plaisir aux supporters.Ainsi, la société aérienne met en place un "pont aérien" en proposant près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha, selon un communiqué.Une initiative qui a été prise pour "permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde"."À une qualification historique, un dispositif historique"Des avions gros porteurs seront impliqués pour ces vols mardi et mercredi, à la veille et le jour du match.Selon la compagnie, ce "pont aérien" a été réalisé en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).De plus, la compagnie aérienne a aussi de quoi faire plaisir aux supporters déjà présents au Qatar. Dans le cas où ceux-ci voudraient rester plus longtemps à Doha, Royal Air Maroc facilite le changement de leurs dates de retour. Toute modification sur les vols programmés les 19, 20 et 21 décembre se fera "sans frais ni pénalité".

