“Nous sommes toujours pour eux des sujets”: un journaliste malien reproche à Bruxelles son arrogance

Les Européens voudraient décider pour l’Afrique qui elle doit soutenir, une approche peu constructive, selon le journaliste Moussa Naby Diakité. Il livre son... 13.12.2022, Sputnik Afrique

“Nous sommes toujours pour eux des sujets”: un journaliste malien reproche à Bruxelles son arrogance Les Européens voudraient décider pour l’Afrique qui elle doit soutenir, une approche peu constructive, selon le journaliste Moussa Naby Diakité. Il livre son analyse à Zone de contact, une émission de Sputnik.

C’est par ces mots que Moussa Naby Diakité, journaliste et directeur de publication du journal malien “L’Élite”, a commenté la récente déclaration de Josep Borrell. Le chef de la diplomatie européenne doute que les Africains soutenant la Russie connaissaient vraiment ce pays et son Président. Il dénonce la stratégie qu’applique Bruxelles dans les relations avec l'Afrique.Quant au sentiment anti-occidental grandissant dans les pays africains M.Diakité est intransigeant:Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!

