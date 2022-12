https://fr.sputniknews.africa/20221213/les-usa-et-lafrique-ne-sentendent-pas-sur-le-conflit-en-ukraine-selon-le-wp-1057256984.html

Les USA et l’Afrique ne s’entendent pas sur le conflit en Ukraine, selon le WP

Les USA et l’Afrique ne s’entendent pas sur le conflit en Ukraine, selon le WP

Le conflit en Ukraine et ses éventuelles voies de résolution sont au cœur d’un désaccord entre les États-Unis et les pays africains, indique le WP. L’Afrique... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T11:30+0100

2022-12-13T11:30+0100

2022-12-13T11:31+0100

états-unis

afrique

sommet

sanctions

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1045427547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_957aaa32458752232307b2649001f6de.jpg

Les leaders africains et la Maison-Blanche se divisent sur la question de la résolution du conflit en Ukraine, écrit le Washington Post en citant des sources de l’administration américaine.Une discorde qui pourrait se faire sentir lors du sommet États-Unis-Afrique réunissant une cinquantainede pays et qui s’ouvre ce 13 décembre.Les deux parties ne sont pas d'accord sur les tactiques à utiliser pour parvenir à un règlement, a déclaré cette source, car "les Africains s'opposent à l'idée de punir la Russie". En plus de cela, ils s’attendent à "une solution diplomatique au conflit", alors que l’Occident a annoncé à maintes reprises son intention de soutenir l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle gagne.Par exemple, l'Afrique du Sud est actuellement le seul pays africain membre du G20 à ne pas soutenir les résolutions de l'Onu condamnant la Russie.Divergences sur les sanctions antirussesEnsuite, des divergences se manifestent dans le cadre des restrictions imposées contre Moscou: "certains pays ont exprimé leur malaise face aux sanctions et aux critiques de la Russie qui, selon eux, rendent plus difficile la recherche d'une solution diplomatique".S’y ajoute le fait que ces sanctions antirusses se répercutent fortement sur la sécurité alimentaire du continent africain. Notamment en ce qui concerne les perturbations dans les exportations de céréales et d’engrais russes causées par les sanctions occidentales. Ces restrictions interdisent les assurances des marchandises provenant de Russie et de leur transport.Enfin, de nombreux Africains ont le sentiment que ces ressources et cette attention n'ont jamais été consacrées à leurs problèmes, qu'il s'agisse du conflit en République démocratique du Congo, de la guerre civile en Éthiopie ou de la guerre en République centrafricaine, indique le WP.Deuxième sommetL’événement concerné débute ce mardi 13 décembre à Washington et durera jusqu’au 15 décembre. Une cinquantaine de chefs d’État africains y sont attendus.La réunion est censée relancer les relations des États-Unis avec le continent africain. Ce sommet est le second du genre après celui organisé il y a huit ans en 2014 sous la présidence de Barack Obama.

états-unis

afrique

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, afrique, sommet, sanctions, russie, ukraine