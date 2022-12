https://fr.sputniknews.africa/20221213/le-dictionnaire-cambridge-elargit-sa-definition-du-mot-femme-1057262358.html

Le dictionnaire Cambridge élargit sa définition du mot "femme"

La pensée "woke" a encore frappé outre-Manche, où le célébré dictionnaire anglais de Cambridge a décidé de retoucher sa définition du vocable "femme".L’ouvrage propose désormais deux sens. Premièrement, une femme est un "être humain de sexe féminin". Mais le terme peut aussi désigner "un adulte qui vit et se définit comme une femme, même s’il s'est vu attribuer un sexe différent à la naissance".Le dictionnaire donne les exemples suivants : "Elle a été la première femme transgenre élue à un poste national" et "Mary est une femme à qui on a assigné un sexe masculin à la naissance".Le même sort a été réservé au mot "homme", qui peut là encore être employé pour quelqu’un ayant un sexe différent à la naissance. Les éditeurs assument clairement ces changements, expliquant que les personnes apprenant l’anglais devaient connaître ces acceptations.L’ouvrage est en effet souvent utilisé comme référence par les étudiants souhaitant apprendre l’anglais comme langue étrangère.Diverses controversesDe nombreuses polémiques sur l’utilisation des mots "hommes" et "femmes" ont fleuri ces derniers mois, alors que les questionnements sur le genre agitent les campus et universités occidentales.Début décembre, une enseignante de danse de Science Po avait notamment démissionné de son poste, expliquant que la fameuse école française lui imposait les termes anglais de "leader" et "follower", plutôt que ceux d’"homme" et "femme".Mi-août, le planning familial français avait aussi suscité une levée de boucliers, en publiant une affiche qui mélangeait allégrement les genres et montrait un "homme enceint".

