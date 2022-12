https://fr.sputniknews.africa/20221213/la-russie-et-le-kenya-sur-le-point-de-conclure-des-accords-sur-le-transport-aerien-et-le-nucleaire-1057257269.html

La Russie et le Kenya sur le point de conclure des accords sur le transport aérien et le nucléaire

Le partenariat russo-kenyan est devenu de plus en plus dynamique ces dernières années, dans le domaine économique en particulier, selon le ministère russe des... 13.12.2022, Sputnik Afrique

À l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance du Kenya, le ministère russe des Affaires étrangères a salué la continuité de la coopération entre Nairobi et Moscou.Actuellement, les préparatifs sont en cours pour la création d'une commission intergouvernementale sur la coopération économique, a-t-il noté. Le diplomate a souligné la croissance stable du volume du commerce bilatéral "d'année en année".Ainsi, les deux pays sont sur le point de signer de nouveaux accords, notamment sur le transport aérien et le nucléaire civil, a poursuivi M.Todua.Il a ajouté qu’il s’attend à voir le Kenya être "représenté au plus haut niveau" pendant le sommet Afrique-Russie qui se tiendra à l’été 2023 à Saint-Pétersbourg.

