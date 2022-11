https://fr.sputniknews.africa/20221118/lautorisation-des-ogm-divise-lopinion-publique-au-kenya-1057017533.html

L’autorisation des OGM divise l’opinion publique au Kenya

L’autorisation des OGM divise l’opinion publique au Kenya

Le Kenya a décidé d’autoriser les organismes génétiquement modifiés (OGM), suite à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années dans l’est de l’Afrique. Une... 18.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-18T17:29+0100

2022-11-18T17:29+0100

2022-11-18T17:29+0100

afrique subsaharienne

afrique de l'est

kenya

ogm

opinion

récolte

sécheresse

relations bilatérales

crise

sécurité alimentaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104373/04/1043730431_0:338:1920:1418_1920x0_80_0_0_c5d2249d61ab87a973057c2e21d27537.jpg

Les autorités kenyanes ont décidé depuis peu, de supprimer l’interdiction, en vigueur depuis belle lurette, de cultiver et d’importer officiellement les OGM. Cette résolution fait suite à l’indisponibilité des terres pouvant être labourées et cultivées, qui n’ont pour, la plupart, pas eu de récoltes consistantes depuis presque trois ans, relate Africanews.Roy Mugiira, Président directeur général (PDG) de l’Autorité nationale de biosécurité du Kenya, pense que grâce à ce choix, une solution est apportée face aux mauvaises récoltes.Une faible récolteAlice Muthoni, agricultrice kenyane citée par Africanews, affirme qu’en général après la moisson, les ventes sont élevées, mais depuis quelques années les récoltes ne sont pas importantes, puisqu’elles ne suffisent que pour la consommation personnelle.Une décision impopulairePour Esther Kagai, agricultrice et propriétaire d’une ferme biologique, les cultures OGM ne sont pas la solution pour pallier à la crise alimentaire, il faut de préférence donner aux agriculteurs l’accès à l’eau.L’Afrique de l’est est frappée depuis plus de 40 ans par la pire sécheresse de tous les temps.

afrique subsaharienne

afrique de l'est

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique de l'est, kenya, ogm, opinion, récolte, sécheresse, relations bilatérales, crise, sécurité alimentaire