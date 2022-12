https://fr.sputniknews.africa/20221212/un-asteroide-de-la-taille-dun-gratte-ciel-se-dirige-vers-la-terre-1057248316.html

Un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel se dirige vers la Terre

Ne présentant aucune menace pour la planète bleue, un corps céleste se rapprochera de notre planète mi-décembre, prévient la NASA. Sa taille est de près de... 12.12.2022, Sputnik Afrique

Un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel est en route vers la Terre, selon le Centre pour l’étude des objets géocroiseurs (CNEOS) au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.Le corps céleste, baptisé 2015 RN35, devrait passer devant notre planète le 15 décembre.D’un diamètre estimé entre 63 et 140 mètres, l’astéroïde s’approchera de nous à une distance de près de 686.000 kilomètres, soit un peu moins de deux fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune.Aucun dangerToutefois, il ne présente aucune menace.Il est à noter que l’agence spatiale américaine qualifie de "potentiellement dangereux" tout grand corps situé à moins de 7,5 millions de kilomètres de notre planète et ayant un diamètre supérieur à environ 140 mètres. En outre, elle traque les objets célestes qui pourraient présenter un risque de collision.

