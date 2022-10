https://fr.sputniknews.africa/20221028/un-asteroide-titanesque-et-potentiellement-dangereux-frolera-la-terre-pour-halloween--1056656438.html

Un astéroïde titanesque et "potentiellement dangereux" frôlera la Terre pour Halloween

2022-10-28T15:34+0200

Récemment découvert, un astéroïde "potentiellement dangereux" se dirige vers la Terre, relate Live Science en se référant à la Nasa.Selon la source, le corps céleste, baptisé 2022 RM4, devrait passer devant la Terre juste à temps pour Halloween.Il est d’un diamètre estimé entre 330 et 740 mètres, soit un peu moins que le Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde (828 mètres).Lors de son passage, le 1er novembre, il frôlera notre planète à une distance de près de 2,3 millions de kilomètres, soit environ six fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Cependant, par rapport aux normes cosmiques, il s'agit d'une marge très mince.Il est à noter que l’agence spatiale américaine qualifie de "potentiellement dangereux" tout grand corps situé à moins de 7,5 millions de kilomètres de notre planète. En outre, elle traque les objets célestes qui pourraient présenter un risque de collision.

