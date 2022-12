https://fr.sputniknews.africa/20221212/un-ancien-general-francais-nexclut-pas-des-frappes-ukrainiennes-sur-la-place-rouge-de-moscou-1057243423.html

Un ancien général français n’exclut pas des frappes ukrainiennes sur la place Rouge de Moscou

Un ancien général français n’exclut pas des frappes ukrainiennes sur la place Rouge de Moscou

Le défilé militaire qui doit se tenir à Moscou le 9 mai pour le Jour de la Victoire pourrait être la cible de missiles ukrainiens, estime l’ex-général français... 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T11:35+0100

2022-12-12T11:35+0100

2022-12-12T11:35+0100

Revenant sur les récentes attaques de drones ukrainiens contre des aérodromes russes, le général Michel Yakovleff, ancien vice-chef d’État-major du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Otan), a affirmé que Kiev voulait ainsi montrer que ses forces pourraient frapper Moscou le 9 mai.Un général à "la tête vide"D’après le sénateur russe Alexeï Pouchkov, de telles déclarations belliqueuses risquent d’aggraver sérieusement la situation et "provoquer un conflit direct entre la Russie et l’Otan":Les propos de M.Yakovleff ont également fait réagir des internautes. Ainsi, un utilisateur de Twitter sous le pseudo Vpauline006 s’est dit heureux que le général "ne soit plus aux commandes de l’Otan".L’utilisateur Octar Ruga trouve de tels propos "totalement irresponsables". "Penser que l'Otan est composée de ce type d'officiers supérieurs n'est pas très rassurant", a-t-il souligné.Il convient de rappeler qu’en mars dernier, lors de la bataille de Marioupol, le général a appelé l’Alliance à attaquer les batteries russes en Ukraine avec des Tomahawk.Kiev cible des aérodromes russesLe 5 décembre, des drones ukrainiens ont attaqué deux aérodromes militaires russes se trouvant à Riazan, à 200 kilomètres de Moscou, ainsi que dans la région de Saratov (Volga). Le 10 décembre, le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine, Oleksiy Danilov, a souligné que Kiev serait "capable de tout", si l’armée russe continue à mener des frappes visant les sites énergétiques ukrainiens.Auparavant, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait commencé à frapper les infrastructures énergétiques en Ukraine en réponse à l’attaque contre le pont de Crimée, qui était, selon Moscou, organisée par les services spéciaux ukrainiens.

