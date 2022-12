https://fr.sputniknews.africa/20221212/la-paternite-de-lhymne-mabrouk-alina-au-cur-dune-polemique-entre-lalgerie-et-le-maroc-1057249239.html

La paternité de l’hymne Mabrouk alina au cœur d’une polémique entre l’Algérie et le Maroc

La chanson Mabrouk alina, écrite auparavant par un Algérien, suscite une controverse en Algérie. L’ayant dédiée aux Lions de l'Atlas qualifiés pour la... 12.12.2022, Sputnik Afrique

Le fils du célèbre chanteur algérien Rabah Driassa a annoncé sur les réseaux sociaux d’envisager des poursuites judiciaires contre le chanteur marocain Rachid Berriah et la chaîne 2M.En cause, la chanson Mabrouk alina, connue pour être une chanson de célébration pour les Algériens. Elle a été récemment reprise par le chanteur marocain pour encourager son équipe de football. Les joueurs marocains sont d’ailleurs devenus la première équipe africaine qualifiée en demi-finale d’un Mondial.L’interprétation de Mabrouk alina a été montrée la semaine dernière sur la chaîne 2M, l’animatrice l’attribuant à l’artiste marocain.Chanson de célébrationCette présentation a été perçue comme une tentative d’appropriation du côté de l’Algérie. D’après le fils de Rabah Driassa, le chanteur marocain ignorait le "long parcours" de son père et la chaîne n’avait pas "le droit de s’approprier une œuvre protégée". Il a estimé que cet acte est inacceptable, le qualifiant de "vol".Mabrouk alina a été écrite par Rabah Driassa en 1986. La chanson était destinée à l’équipe d’Algérie de football participant au Mondial mexicain en 1986.Ce n’est pas le premier imbroglio culturel entre l’Algérie et le Maroc, les deux pays se sont déjà disputé la paternité de la recette du couscous et celle des motifs du zellige, mosaïque constituée de carreaux de faïence multicolores.

