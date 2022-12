https://fr.sputniknews.africa/20221212/deux-mig-29-deux-mi-8-des-lance-roquettes-multiples-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1057246624.html

Deux MiG-29, deux Mi-8, des lance-roquettes multiples: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, l’armée russe a détruit deux avions et deux hélicoptères militaires ukrainiens, ainsi que plusieurs lance-roquettes multiples. Un... 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T14:01+0100

2022-12-12T14:01+0100

2022-12-12T14:08+0100

donbass. opération russe

opération militaire

russie

ukraine

donetsk

zaporojié

militaires

mig-29

La défense antiaérienne russe a abattu deux avions de chasse ukrainiens MiG-29 et deux hélicoptères Mi-8 dans la République populaire de Donetsk (RPD).En plus de cela, un entrepôt de munitions a été détruit dans la région de Zaporojié, près de Goulay Polé, indique le 12 décembre le ministère russe de la Défense dans son bilan de l’opération militaire.Les militaires russes ont également pris pour cibles un lance-roquettes multiple Smertch dans la région de Kharkov et un autre engin de type Grad, près de Krasny Liman, dans la RPD.De la même manière, deux obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS et deux missiles balistiques Totchka-U ont été interceptés, ainsi que six drones.Combats sur le terrainLes forces russes continuent de progresser sur l’axe de Donetsk. Les pertes ukrainiennes s’élèvent à 30 militaires au cours de leur tentative de contre-attaquer. Sur les axes de Koupiansk et de Krasny Liman, les militaires russes ont éliminé jusqu’à 70 combattants ennemis.Enfin, 83 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 156 zones ont été visés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 343 avions, 183 hélicoptères, 2.653 drones, détruit 396 systèmes de défense antiaérienne, 7.076 chars et autres véhicules blindés, 928 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.678 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.568 unités de véhicules militaires.

russie

ukraine

donetsk

zaporojié

2022

