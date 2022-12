https://fr.sputniknews.africa/20221211/une-voiture-avec-27-cadavres-decouverte-dans-les-sables-du-tchad-1057238002.html

Une voiture avec 27 cadavres découverte dans les sables du Tchad

Nouveau drame sur le chemin des migrants clandestins dans le désert d’Afrique centrale. Un véhicule disparu il y a plus d'un an a été retrouvé au Tchad... 11.12.2022, Sputnik Afrique

Une voiture avec 27 passagers à son bord, dont quatre enfants et quatre femmes, disparue dans le désert le 26 juin 2021, a été découverte par des militaires en patrouille, a fait savoir samedi le média tchadien Grand Kanem 24.La macabre découverte a été faite le 10 décembre dans la province de Bahr El Gazel, située dans le nord-ouest du Tchad, en Afrique centrale.Inhumés sur placeLe véhicule, un pickup, a quitté Moussoro, chef-lieu du Bahr El Ghazel, avec les 27 passagers le 26 juin 2021 à destination de Zouar et n’a plus jamais donné de ses nouvelles.Tous les corps ont été retrouvés près de la voiture couverte de sable et ont été inhumés sur place le jour même.Le drame a probablement été causé par un manque d’eau lié à la panne du véhicule.Le désert s'étendant entre la Libye et le Tchad est souvent le théâtre de drames de ce genre, car étant une zone de transit de migrants clandestins.

