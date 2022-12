https://fr.sputniknews.africa/20221211/quid-de-la-cooperation-russo-americaine-dans-lespace-1057238758.html

Quid de la coopération russo-américaine dans l’espace?

Quid de la coopération russo-américaine dans l’espace?

Dans le contexte d’un conflit ukrainien qui a "tout changé dans le monde", la collaboration entre la NASA et la partie russe autour de l’ISS semble inchangée... 11.12.2022, Sputnik Afrique

Le chef de la NASA Bill Nelson a évalué les relations entre l’organisation et son homologue russe dans l’espace depuis l’éclatement du conflit ukrainien.Si celui-ci "a tout changé dans le monde" et a "certainement solidifié l'Europe contre la Russie", il "ne changera pas la coopération sur la Station spatiale internationale", a-t-il estimé dans une interview accordée au journal japonais Nikkei.Au mois de septembre, la fusée russe Soyouz a transporté des astronautes américains et des cosmonautes russes vers la Station spatiale internationale (ISS).Retrait non confirméSuite à des informations sur un possible retrait de Moscou de l’ISS après 2024, le chef de Roscosmos Youri Borissov avait déclaré mi-novembre qu’il était prématuré d’en parler. Plus tôt, il avait en outre fait savoir que la Russie utiliserait très probablement l'ISS jusqu'en 2028, puis tout dépendra de l'état de la station.Quant à la NASA, elle a décidé de prolonger la participation américaine dans l’ISS jusqu'en 2030, une initiative similaire a été soutenue par l'Agence spatiale européenne et le Japon.

