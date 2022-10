https://fr.sputniknews.africa/20221011/un-vaisseau-de-la-nasa-devie-un-asteroide-de-sa-trajectoire-dans-un-test-de-defense-de-la-terre-1056478762.html

Un vaisseau de la NASA dévie un astéroïde de sa trajectoire dans un test de défense de la Terre

L'agence spatiale américaine a réussi, fin septembre, à dévier un astéroïde de sa trajectoire en projetant contre lui un vaisseau lors d'une mission test... 11.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-11T20:33+0200

2022-10-11T20:33+0200

2022-10-11T21:13+0200

Le vaisseau de la mission Dart a délibérément percuté sa cible, l'astéroïde Dimorphos, satellite d'un objet spatial plus grand baptisé Didymos. L'appareil de la NASA est parvenu à le déplacer, réduisant son orbite de 32 minutes, a indiqué le chef de l'agence spatiale, Bill Nelson, lors d'une conférence de presse.C'est "un moment décisif pour la défense planétaire, et un moment décisif pour l'humanité", a-t-il salué.Avec cette mission, "la NASA a prouvé que nous étions sérieux en tant que défenseurs de la planète", a-t-il affirmé.Dimorphos, situé à quelque 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact, mesure environ 160 mètres de diamètre et ne représente aucun danger pour notre planète. Si le but reste relativement modeste comparé aux scénarios catastrophe de films de science-fiction comme Armageddon, cette mission inédite de "défense planétaire", nommée Dart (fléchette, en anglais), est la première à tester une telle technique. Elle permet à la NASA de s'entraîner au cas où un astéroïde menacerait un jour de frapper la Terre.

