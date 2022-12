https://fr.sputniknews.africa/20221211/devalue-de-50-le-cedi-ghaneen-realise-une-brusque-volte-face-par-rapport-au-dollar-americain-1057237656.html

Dévalué de 50%, le cédi ghanéen réalise une brusque "volte-face" par rapport au dollar américain

Dévalué de 50%, le cédi ghanéen réalise une brusque "volte-face" par rapport au dollar américain

Après la chute vertigineuse du cédi ghanéen depuis début 2022, la devise affiche actuellement le plus gros gain au monde par rapport au dollar américain... 11.12.2022, Sputnik Afrique

Le Ghana étant criblé de dettes, sa devise nationale est pourtant parvenue à afficher la meilleure performance face au dollar américain cette semaine.Plus concrètement, le cédi a progressé de 10% au cours des cinq derniers jours, ce qui est la plus forte progression parmi environ 150 devises suivies par Bloomberg. L’agence qualifie ce changement de "volte-face" pour un taux de change qui occupait la dernière place des graphiques.Une progression après une forte chuteEn effet, depuis le début de l’année, le cédi a commencé sa chute et a perdu, au total, plus de 50% de sa valeur vis-à-vis du dollar américain. Le cédi a progressé le 9 décembre à 12,9648 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis octobre sur la base du cours de clôture. Or, il reste encore en baisse de 52% cette année.Cette croissance est due aux efforts du gouvernement ghanéen censés restructurer la dette générale du pays s’élevant à 37,4 milliards de dollars. Pour cela, Accra propose un plan d'échange d'environ 10,5 milliards de dollars en obligations locales contre de nouvelles obligations, mais sollicite l'aide du Fonds monétaire international (FMI) pour restructurer la dette extérieure.

