Le Ghana s’apprête à lancer sa compagnie aérienne nationale en 2023

Accra décide à nouveau de lancer sa propre compagnie aérienne, dans la perspective de diminuer la domination du marché africain par les compagnies étrangères... 07.12.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

ghana

espace aérien

compagnie aérienne

air france

british airways

La compagnie aérienne nationale du Ghana, baptisée Ghana Airlines, débutera ses activités commerciales en 2023, a annoncé Ken Ofori-Atta, ministre ghanéen des Finances,L’appellation de la compagnie a été choisie parmi plusieurs propositions, notamment Akwaaba Airlines, Black Star Airlines et Kente Airlines, précise l’agence d’information économique africaine Ecofin.Le gouvernement a sélectionné une compagnie privée locale comme partenaire stratégique pour mettre en place Ghana Airlines.Afin de monter la flotte de Ghana Airlines, le gouvernement avait effectué plusieurs commandes en novembre 2019. Il avait signé un protocole d’accord sur l’achat de trois Boeing 787-9, et une lettre d’intention avec le constructeur de Havilland Canada pour l’achat de six Dash 8-400.Reprendre le contrôle du marché africainLa mise en marche de Ghana Airlines pourrait réduire la domination du marché africain par les compagnies étrangères. Parmi lesquelles Air France, British Airways et Emirates qui opèrent au Ghana.Le pays ne possède plus de compagnie aérienne nationale depuis environ douze ans. Tout a commencé avec la compagnie Ghana Airways, créée en 1958. En 2004, elle a fait faillite et cessé toute activité.L’année suivante, la compagnie Ghana International Airlines a pris le relais en 2005, mais elle n’a opéré que pendant 5 ans.

