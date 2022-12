https://fr.sputniknews.africa/20221210/rdc-tshisekedi-denonce-des-velleites-expansionnistes-du-rwanda-1057234003.html

RDC: Tshisekedi dénonce des "velléités expansionnistes" du Rwanda

Le Président congolais Félix Tshisekedi a dénoncé des "velléités expansionnistes du Rwanda" qu'il a de nouveau accusé de soutenir la rébellion du M23 qui s'est... 10.12.2022, Sputnik Afrique

"L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23", a déclaré le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres du parlement réunies en congrès.La RDC est victime d'une "agression sans équivoque par le Rwanda", a-t-il insisté. Depuis près de 30 ans, l'est congolais est en proie aux violences en raison de la présence de nombreux groupes armés "dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale", a estimé M.Tshisekedi.Le M23 ("Mouvement du 23 mars") est une ancienne rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière et conquis de larges portions d'un territoire du nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu.Accusations mutuellesDepuis, la RDC accuse son voisin rwandais de soutenir le M23, ce qu'ont établi des experts de l'Onu et publiquement déclaré les diplomaties américaine et belge. Mais Kigali dément, accusant en retour Kinshasa de collusion avec les FDLR, un mouvement hutu constitué par certains auteurs du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda.Une enquête préliminaire de l'Onu rendue publique jeudi impute un massacre d'au moins 131 civils (dont 17 femmes et 12 enfants) au M23. Selon cette enquête, les victimes ont été exécutées arbitrairement par balle ou à l'arme blanche fin novembre à Kishishe et Bambo, deux villages dans l'est de la RDC.L'Union africaine (UA) a exprimé son "indignation" suite à ces massacres et a dénoncé "ces crimes odieux", dans un communiqué publié samedi à Addis Abeba. L'UA demande "que la lumière soit faite sur ces actes criminels" afin que les responsables soient traduits en justice.

félix tshisekedi, république démocratique du congo (rdc), rwanda, afrique subsaharienne, m23